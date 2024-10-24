Появились кадры боя российского военного в курском приграничье от первого лица
Народный фронт показал видео боя российского военного в курском приграничье
Российские военные отбили атаку ВСУшников в Курской области сразу после того, как забрали гуманитарку от волонтёров. Об этом SHOT рассказали в «Народном фронте».
Кадры боя российского военного в курском приграничье от первого лица. Видео © Telegram / SHOT
Бой застал солдат в дороге, но не врасплох — стреляли из автомата, в ход пошли гранаты. Один из военных снял кадры от первого лица. Атаку наши бойцы успешно отразили и доставили ценный груз от «Народного фронта» на позиции.
Напомним, накануне спецназ Росгвардии предотвратил попытку захода украинской ДРГ в Курскую область. Во время операции был применён FPV-дрон, с помощью которого удалось уничтожить группу противника.
Telegram / SHOT