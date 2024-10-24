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Регион
24 октября, 04:01
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Появились кадры боя российского военного в курском приграничье от первого лица

Народный фронт показал видео боя российского военного в курском приграничье

Российские военные отбили атаку ВСУшников в Курской области сразу после того, как забрали гуманитарку от волонтёров. Об этом SHOT рассказали в «Народном фронте».

Кадры боя российского военного в курском приграничье от первого лица. Видео © Telegram / SHOT

Бой застал солдат в дороге, но не врасплох — стреляли из автомата, в ход пошли гранаты. Один из военных снял кадры от первого лица. Атаку наши бойцы успешно отразили и доставили ценный груз от «Народного фронта» на позиции.

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Напомним, накануне спецназ Росгвардии предотвратил попытку захода украинской ДРГ в Курскую область. Во время операции был применён FPV-дрон, с помощью которого удалось уничтожить группу противника.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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