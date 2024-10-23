Росгвардия показала на видео, как пресекли заход украинской ДРГ в Курскую область

Спецназ Росгвардии предотвратил попытку захода украинской ДРГ в Курскую область. Во время операции был применён FPV-дрон, с помощью которого удалось уничтожить группу противника. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии через свой телеграм-канал.

Росгвардия пресекла попытку захода ДРГ в Курскую область. Видео © Telegram / Росгвардия

Спецназовцы заметили автомобиль, пересекающий границу. После наблюдения и подтверждения того, что в транспортном средстве находятся украинские диверсанты, был нанесён точный удар дроном, уничтоживший цель.

«Удар по диверсионно-разведывательной группе был нанесён при помощи FPV-дрона. Противник уничтожен», — говорится в заявлении ведомства.