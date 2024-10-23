Алаудинов назвал месяц, который станет решающим для СВО
Алаудинов: Ноябрь станет решающим месяцем для СВО
Ноябрь станет решающим месяцем для специальной военной операции — такой прогноз сделал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года. Мы увидим результат очень серьёзный», — заявил он в телеграм-канале.
Алаудинов отметил успехи российской армии, которая продвигается на всех направлениях, и сложное положение ВСУ, оборона которых «трещит по швам».
Минобороны России