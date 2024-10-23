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Регион
Опубликовано 23 октября 2024, 07:59
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Алаудинов назвал месяц, который станет решающим для СВО

Алаудинов: Ноябрь станет решающим месяцем для СВО

Ноябрь станет решающим месяцем для специальной военной операции — такой прогноз сделал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года. Мы увидим результат очень серьёзный», — заявил он в телеграм-канале.

Алаудинов отметил успехи российской армии, которая продвигается на всех направлениях, и сложное положение ВСУ, оборона которых «трещит по швам».

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Алаудинов сообщил о панике среди украинских подразделений в Курской области

При этом генерал-майор Апти Алаудинов не раз предсказывал, что СВО завершится в 2024 году. Он подчеркнул, что его прогноз основывается на Священном Писании.

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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