«Больше чем уверен»: Алаудинов дал прогноз об окончании СВО на основе Священного Писания
Алаудинов: СВО закончится в 2024 году, я беру прогнозы из Священного Писания
Российская спецоперация (СВО) на Украине закончится в 2024 году. В этом убеждён командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов. Он подчеркнул, что его прогноз основывается на Священном Писании, сообщает kp.ru.
«Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», — сказал Алаудинов в эфире радио «Комсомольская правда».
По мнению командира «Ахамата», сейчас Незалежная стоит на пороге тяжёлых событий. В частности, украинский народ будет не в состоянии отправлять мужчин на фронт, чтобы угодить Владимиру Зеленскому. Киев практически выполнил задачу, которую ему ставили «американские хозяева», то есть воевать до последнего украинца, подчеркнул Алаудинов.
Напомним, накануне ВС РФ начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области. По словам Алаудинова, противник бежит в панике. Также известно, что в окружение попали полторы тысячи военных ВСУ.
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