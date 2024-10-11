«Больше чем уверен»: Алаудинов дал прогноз об окончании СВО на основе Священного Писания

Российская спецоперация (СВО) на Украине закончится в 2024 году. В этом убеждён командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов. Он подчеркнул, что его прогноз основывается на Священном Писании, сообщает kp.ru.

«Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», — сказал Алаудинов в эфире радио «Комсомольская правда».