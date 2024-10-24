В Курской области вывезли с полей трофейный бронеавтомобиль Kirpi ВСУ

С территории приграничного Глушковского района Курской области был вывезен трофейный бронеавтомобиль Kirpi, который использовался ВСУ в ходе атаки на регион. Машина была обнаружена неподалёку от села Весёловка, сообщил глава района Павел Золотарёв.

«Уважаемые земляки! Нахожусь в Глушковском районе. Вот такую повреждённую вражескую технику вывозят наши военные с территории Веселовского сельсовета. А точнее с полей, расположенных вблизи села,» — сообщил он в своём телеграм-канале.