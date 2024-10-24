В Курской области вывезли с полей трофейный бронеавтомобиль Kirpi ВСУ
Глава района в Курской области показал трофейный бронеавтомобиль ВСУ Kirpi
Трофейный бронеавтомобиль ВСУ Kirpi. Обложка © Telegram / Павел Золотарев
С территории приграничного Глушковского района Курской области был вывезен трофейный бронеавтомобиль Kirpi, который использовался ВСУ в ходе атаки на регион. Машина была обнаружена неподалёку от села Весёловка, сообщил глава района Павел Золотарёв.
«Уважаемые земляки! Нахожусь в Глушковском районе. Вот такую повреждённую вражескую технику вывозят наши военные с территории Веселовского сельсовета. А точнее с полей, расположенных вблизи села,» — сообщил он в своём телеграм-канале.
Представители местных властей выражают уверенность в том, что это очередной символ победы наших сил в борьбе с агрессией противника. Военные продолжают удерживать позиции в приграничных районах, несмотря на атаки и провокации. Благодаря оперативным действиям, вражеские силы терпят поражения, а их техника становится трофеями.
Приграничный Глушковский район Курской области неоднократно подвергался атакам ВСУ. В результате обстрелов пострадали жилые дома и инфраструктура региона, в том числе музей. Например, ранее в посёлке Тёткино после сброса взрывных устройств с украинских дронов загорелись три жилых дома, к счастью, никто из жителей не пострадал. Такие атаки приводят и к потерям ВСУ, что подтверждает недавняя статистика на этом направлении.