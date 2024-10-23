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Опубликовано 23 октября 2024, 10:45

Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области приближаются к 26 тысячам

ВСУ за сутки потеряли более 280 бойцов под Курском, общие потери достигли 25943

За прошедшие сутки потери ВСУ в приграничных районах Курской области превысили 280 военных. Также противник лишился 13 единиц бронетехники, сообщает пресс-служба Минобороны России. Кроме того, трое украинских солдат сдались в плен.

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley производства США и семь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также рассказали, что за всё время своей вылазки в Курскую область ВСУ лишились 25 943 военнослужащих, 175 танков, 92 боевые машины пехоты, 103 БТР, 989 БМП. Также украинская сторона потеряла 681 автомобиль, 224 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США.

Ранее ВС РФ освободили село Плёхово в Суджанском районе Курской области. Наши парни всё ближе подбираются к городу Судже, откуда и началась атака ВСУ на российскую территорию. Сейчас украинские солдаты спешно выстраивают там бетонные укрепления.

Отправлены под стражу 7 украинских военных, стрелявших по мирным жителям Курской области
Отправлены под стражу 7 украинских военных, стрелявших по мирным жителям Курской области
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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