Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области приближаются к 26 тысячам

За прошедшие сутки потери ВСУ в приграничных районах Курской области превысили 280 военных. Также противник лишился 13 единиц бронетехники, сообщает пресс-служба Минобороны России. Кроме того, трое украинских солдат сдались в плен.

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley производства США и семь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ведомства.