Отправлены под стражу 7 украинских военных, стрелявших по мирным жителям Курской области

В Росси семерых бойцов 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны Украины арестовали по решению суда за вторжение в Курскую область. Следователи продолжают собирать доказательства для предъявления обвинений, сообщает телеграм-канал военных органов СК РФ. Фигурантам дела (Олег Вовк, Сергей Караев, Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Зиновий Сигерич и Андриан Кульбаба) вменяют статьи о терроризме, незаконном хранении оружия и незаконном пересечении российской границы.

«Следствием установлено, что в начале августа текущего года Волошин, Аршулик, Караев, Дойчук, Сигерич, Кульбаба и Вовк, <...> в целях устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти неоднократно открывали огонь на поражение, как по российским военнослужащим, так и по мирному населению», — говорится в сообщении.

Следователи уточняют, что подозреваемые совершали преступления в районе села Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка. В ходе качественной работы правоохранителей нарушители были схвачены и отправлены под стражу.