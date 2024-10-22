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Опубликовано 22 октября 2024, 16:48
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Отправлены под стражу 7 украинских военных, стрелявших по мирным жителям Курской области

Суд арестовал семерых бойцов ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области

В Росси семерых бойцов 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны Украины арестовали по решению суда за вторжение в Курскую область. Следователи продолжают собирать доказательства для предъявления обвинений, сообщает телеграм-канал военных органов СК РФ. Фигурантам дела (Олег Вовк, Сергей Караев, Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Зиновий Сигерич и Андриан Кульбаба) вменяют статьи о терроризме, незаконном хранении оружия и незаконном пересечении российской границы.

«Следствием установлено, что в начале августа текущего года Волошин, Аршулик, Караев, Дойчук, Сигерич, Кульбаба и Вовк, <...> в целях устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти неоднократно открывали огонь на поражение, как по российским военнослужащим, так и по мирному населению», — говорится в сообщении.

Следователи уточняют, что подозреваемые совершали преступления в районе села Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка. В ходе качественной работы правоохранителей нарушители были схвачены и отправлены под стражу.

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Ранее суд заочно арестовал итальянских журналистов за репортаж из Суджи. По данным обвинения, представители СМИ въехали на территорию Курской области со стороны Украины вместе с личным составом и военной техникой украинской армии.

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Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Николай Рюмин
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