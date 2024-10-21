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21 октября, 20:17

Суд приговорил блогера Камикадзе Ди* к 8 годам лишения свободы за фейки об армии

Блогер Камикадзе Ди*. Обложка © Telegram / Камикадзе Дима

Блогер Камикадзе Ди*. Обложка © Telegram / Камикадзе Дима

Тверской суд Москвы заочно приговорил блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди*, к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о российской Армии. Также фигурант был лишён права на администрирование интернет-ресурсов на четыре года.

Блогеру было предъявлено обвинение по части 1 статьи 207.3 УК РФ, которая касается распространения заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. В настоящее время блогер находится в розыске, так как покинул страну и эмигрировал в Чехию.

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Напомним, что покинувший РФ блогер Камикадзе Ди* был объявлен в федеральный розыск зимой 2022 года. Незадолго до этого его признали иноагентом.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Артём Гапоненко
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