Суд приговорил блогера Камикадзе Ди* к 8 годам лишения свободы за фейки об армии

Тверской суд Москвы заочно приговорил блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди*, к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о российской Армии. Также фигурант был лишён права на администрирование интернет-ресурсов на четыре года.

Блогеру было предъявлено обвинение по части 1 статьи 207.3 УК РФ, которая касается распространения заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. В настоящее время блогер находится в розыске, так как покинул страну и эмигрировал в Чехию.

Напомним, что покинувший РФ блогер Камикадзе Ди* был объявлен в федеральный розыск зимой 2022 года. Незадолго до этого его признали иноагентом.