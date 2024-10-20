Венедиктов* вновь оштрафован за нарушение закона об иноагентах

В Москве суд вновь вынес решение о взыскании штрафа с бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, его признали виновным в нарушении законодательства об иноагентах. Об этом сказано в материалах дела.

«Признать Венедиктова Алексея Алексеевича* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа», — сказано в карточке Таганского суда.

Сумма штрафа не называется, однако его размер по указанной статьи достигает 50 тысяч рублей. Как установил суд, экс-главред размещал в своём-телеграм-канале тексты без плашки иноагента. Это уже второй штраф за год в отношении Венедиктова* за подобное нарушение. Теперь его могут привлечь к уголовной ответственности.