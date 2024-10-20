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20 октября, 08:47

Венедиктов* вновь оштрафован за нарушение закона об иноагентах

Суд второй раз за год оштрафовал Венедиктова* за нарушение статуса иноагента

Экс-главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aavst

Экс-главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aavst

В Москве суд вновь вынес решение о взыскании штрафа с бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, его признали виновным в нарушении законодательства об иноагентах. Об этом сказано в материалах дела.

«Признать Венедиктова Алексея Алексеевича* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа»,сказано в карточке Таганского суда.

Сумма штрафа не называется, однако его размер по указанной статьи достигает 50 тысяч рублей. Как установил суд, экс-главред размещал в своём-телеграм-канале тексты без плашки иноагента. Это уже второй штраф за год в отношении Венедиктова* за подобное нарушение. Теперь его могут привлечь к уголовной ответственности.

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Напомним, московский суд признал Венедиктова* иностранным агентом в июле 2022 года. В феврале этого года Черёмушкинский суд Москвы оштрафовал журналиста за нарушение закона об иноагентах. В августе сообщалось, что Венедиктов* может быть второй раз привлечён к ответственности.

*Включён в реестр иностранных агентов Минюста России.

Татьяна Миссуми
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