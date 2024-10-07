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7 октября, 19:38

Суд заочно арестовал итальянских журналистов за репортаж из Суджи на машинах ВСУ

Кадры из репортажа сотрудницы телерадиокомпании RAI Стефаниа Баттистини из Суджи. Обложка © X / Tg1

Кадры из репортажа сотрудницы телерадиокомпании RAI Стефаниа Баттистини из Суджи. Обложка © X / Tg1

Ленинский суд Курска заочно приговорил к заключению под стражу объявленных Россией в международный розыск западных журналистов — оператора Симоне Траини и репортёра Стефанию Баттистини, которые незаконно пересекли границу региона и сняли репортаж из Курской области, куда проникли подразделения ВСУ. Об этом заявили в объединённой пресс-службе судов области.

«[Траини] заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ). Траини избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента его задержания на территории РФ или с момента экстрадиции», — указано в публикации в телеграм-канале.

Баттистини избрали ту же меру пресечения. По данным обвинения, представители СМИ въехали в Суджанский район Курской области со стороны Украины вместе с личным составом и военной техникой ВСУ. У фигурантов дела есть время на обжалование решения инстанции.

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Напомним, западные журналисты вместе с ВСУ стали въезжать в Курскую область для съёмок провокационных репортажей после вторжения украинских подразделений в российский регион. Плоды работы прессы были представлены общественности уже через две недели после начала украинской операции — 19 августа Washington Post опубликовала снятый в Судже репортаж. За пару дней до этого стало известно и о «деловой поездке» Траини и Баттистини в Курскую область. В этом случае ФСБ возбудила уголовное дело. В МИД РФ обратили внимание на то, что материалы западных журналистов искажали объективную действительность.

Юрий Лысенко
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