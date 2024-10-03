Охрана Бербок применила силу к российскому репортёру после неудобного вопроса в ООН

Неприятный инцидент произошёл с российским журналистом во время Генассамблеи ООН. Валентин Богданов обратился за комментарием к главе МИД Германии Анналене Бербок, но получил жёсткий отпор, а затем и понижение аккредитации от самой ООН.

Как рассказал сам корреспондент ВГТРК, он попросил Бербок ответить на короткий вопрос о необходимости прямых переговоров между Германией и Россией по теме Украины. Она же сделала недовольное лицо и указала ему на «кружок» для прессы. После этого к Богданову подошёл охранник и силой оттащил его в сторону. Журналист считает, что произошло наглое воспрепятствование его профессиональной деятельности.

«Я думаю, что здесь уже речь идёт не только о правилах ООН, это элементарное мелкое хулиганство или мелкая уголовщина. <…> Ни в России, ни в Германии, ни в США, ни где-либо ещё в мире нельзя просто так подходить к человеку и физически на него воздействовать», — сказал корреспондент в беседе с 360.ru.

На данный момент постпред РФ при ООН Василий Небензя направил ноту протеста секретарю организации Антониу Гутерришу. Российская сторона будет требовать извинений, а также возвращения прежнего уровня аккредитации Богданова.