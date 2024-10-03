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3 октября, 09:58

Охрана Бербок применила силу к российскому репортёру после неудобного вопроса в ООН

Журналист из РФ Богданов рассказал, как его силой оттащили от Бербок на ГА ООН

Охранник силой уводит Богданова от Анналены Бербок. Фото © Кадр из видео 360.ru

Охранник силой уводит Богданова от Анналены Бербок. Фото © Кадр из видео 360.ru

Неприятный инцидент произошёл с российским журналистом во время Генассамблеи ООН. Валентин Богданов обратился за комментарием к главе МИД Германии Анналене Бербок, но получил жёсткий отпор, а затем и понижение аккредитации от самой ООН.

Как рассказал сам корреспондент ВГТРК, он попросил Бербок ответить на короткий вопрос о необходимости прямых переговоров между Германией и Россией по теме Украины. Она же сделала недовольное лицо и указала ему на «кружок» для прессы. После этого к Богданову подошёл охранник и силой оттащил его в сторону. Журналист считает, что произошло наглое воспрепятствование его профессиональной деятельности.

«Я думаю, что здесь уже речь идёт не только о правилах ООН, это элементарное мелкое хулиганство или мелкая уголовщина. <…> Ни в России, ни в Германии, ни в США, ни где-либо ещё в мире нельзя просто так подходить к человеку и физически на него воздействовать», — сказал корреспондент в беседе с 360.ru.

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На данный момент постпред РФ при ООН Василий Небензя направил ноту протеста секретарю организации Антониу Гутерришу. Российская сторона будет требовать извинений, а также возвращения прежнего уровня аккредитации Богданова.

В самом сообщении ООН говорится, что руководителю нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову снизили уровень аккредитации из-за его вопросов к Владимиру Зеленскому и Анналене Бербок. Утверждается, что он нарушил правила доступа СМИ, но не указаны конкретные пункты, которые якобы нарушил журналист. Было принято решение заменить его основной пропуск на нерезидентский (Green P).

Алёна Зиновьева
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