ООН снизила уровень аккредитации шефу бюро ВГТРК в США за вопросы Зеленскому

Секретариат ООН снизил уровень аккредитации руководителю нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову из-за его вопросов к Владимиру Зеленскому и Анналене Бербок на мероприятии Генеральной ассамблеи в США. Об этом компания сообщила у себя в телеграм-канале.

«В сообщении организации утверждается, что Богданов нарушил правила доступа СМИ, но не указаны конкретные пункты, которые якобы нарушил журналист», — говорится в публикации.

ВГТРК опубликовала отрывок из письма ООН, в котором указывается, что «принято решение заменить основной пропуск на нерезидентский (Green P), который начинает действовать незамедлительно».