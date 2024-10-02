ООН снизила уровень аккредитации шефу бюро ВГТРК в США за вопросы Зеленскому
Секретариат ООН снизил уровень аккредитации руководителю нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову из-за его вопросов к Владимиру Зеленскому и Анналене Бербок на мероприятии Генеральной ассамблеи в США. Об этом компания сообщила у себя в телеграм-канале.
«В сообщении организации утверждается, что Богданов нарушил правила доступа СМИ, но не указаны конкретные пункты, которые якобы нарушил журналист», — говорится в публикации.
ВГТРК опубликовала отрывок из письма ООН, в котором указывается, что «принято решение заменить основной пропуск на нерезидентский (Green P), который начинает действовать незамедлительно».
Напомним, Владимир Зеленский сбежал от Богданова, когда тот задал вопрос. На кадрах видно, как журналист спрашивает о переговорах с киевской стороной. Глава киевского режима отвечать не стал и молча поспешил уйти, не реагируя на корреспондента.
Wikipedia / Вести FM