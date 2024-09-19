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19 сентября, 02:05
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Воюющий за ВСУ новозеландец угрожал российским журналистам

Воюющий за ВСУ наемник О'Брайан опубликовал угрозы российским журналистам

Новозеландский наёмник Джордан О’Брайан, воюющий за ВСУ, публиковал угрозы в адрес российских журналистов. Это установило агентство РИА «Новости».

В соцсети Linkedin О’Брайан указал на свою роль оператора FPV-дрона в ВСУ. Неделю назад он разместил видео, в котором показаны удары БПЛА по жилым домам в Курске, сопроводив запись комментариями о напряжённом месяце на фронте.

В постах на платформе X он открыто выражает свою ненависть к России. Сражающийся за ВСУ призывает к уничтожению страны и угрожает российским журналистам. Особое внимание он уделяет нападкам на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, а также на оператора НТВ Валерия Кожина, который погиб в результате обстрела в Горловке.

Следствие установило, что наёмник и его соратники незаконно пересекли российскую границу, используя военное оборудование и взрывные устройства, что подтверждает его активное участие в боевых действиях против России. Ранее в его отношении СК РФ было возбуждено уголовное дело.

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Ранее командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские войска освободили и взяли под контроль два населённых пункта в Суджанском районе Курской области. По его словам, сёла Николаево и Дарьино были полностью зачищены от противника за последние два дня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Кирилл Сосновских
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