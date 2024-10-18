Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 14:33

ВСУ экстренно пригнали в Суджу спецтехнику для возведения укреплений

ТАСС: ВСУ начали устанавливать бетонные укрепления в Курской области

Украинские военные в панике начали устанавливать бетонные укрепления в Судже Курской области. Для этого они пригнали в город несколько мобильных бетонных заводов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«ВСУ прислали в Суджу несколько мобильных бетонных заводов и спешно создают некачественные укрепления», — сказал собеседник агентства.

В Минобороны России эту информацию пока никак не комментировали.

Самоволка сотен ВСУшников под Курском обернулась катастрофой: 50 убиты и десятки пленены
Самоволка сотен ВСУшников под Курском обернулась катастрофой: 50 убиты и десятки пленены

Тем временем, ВС РФ в ходе второго этапа контрнаступления в Курской области освободили населённый пункт Плёхово в Суджанском районе. В настоящее время, по нашим данным, российская артиллерия также наносит удары по позициям ВСУ в городе Суджа.

Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров