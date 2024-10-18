ВСУ экстренно пригнали в Суджу спецтехнику для возведения укреплений

Украинские военные в панике начали устанавливать бетонные укрепления в Судже Курской области. Для этого они пригнали в город несколько мобильных бетонных заводов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«ВСУ прислали в Суджу несколько мобильных бетонных заводов и спешно создают некачественные укрепления», — сказал собеседник агентства.

В Минобороны России эту информацию пока никак не комментировали.