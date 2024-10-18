ВСУ экстренно пригнали в Суджу спецтехнику для возведения укреплений
ТАСС: ВСУ начали устанавливать бетонные укрепления в Курской области
Украинские военные в панике начали устанавливать бетонные укрепления в Судже Курской области. Для этого они пригнали в город несколько мобильных бетонных заводов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«ВСУ прислали в Суджу несколько мобильных бетонных заводов и спешно создают некачественные укрепления», — сказал собеседник агентства.
В Минобороны России эту информацию пока никак не комментировали.
Тем временем, ВС РФ в ходе второго этапа контрнаступления в Курской области освободили населённый пункт Плёхово в Суджанском районе. В настоящее время, по нашим данным, российская артиллерия также наносит удары по позициям ВСУ в городе Суджа.
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