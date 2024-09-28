Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 07:39

В Курской области ВСУ уничтожили Глушковский краеведческий музей

Глушковский краеведческий музей. Обложка © Telegram / Алексей Золотарев

Глушковский краеведческий музей. Обложка © Telegram / Алексей Золотарев

Глушковский краеведческий музей в Курской области получил серьёзные повреждения после атаки ВСУ. Об этом сообщил и.о. министра культуры области Роберт Григорьян.

Вид разрушенного Глушковского краеведческого музея в Курской области. Видео © Telegram / Депутат Золотарев

«Музей разрушен, а здание получило серьезные повреждения. Но я уверен, что, как только позволит ситуация, мы сразу же приступим к ремонту здания и воссозданию экспозиции», — приводит слова чиновника РБК.

С его слов, ракета влетела в здание, вызвав разрушения и пожар. Позднее эту информацию подтвердил директор Курского областного краеведческого музея Олег Пушкарёв.

Вид разрушенного музея, от которого остались лишь стены, попал в видео, опубликованное депутатом Курской областной думы Алексеем Золотаревым. Глушковский краеведческий музей является объектом культурного наследия «Здание больницы Терещенко, кон. XIX в.».

Пять украинских дронов сбиты силами ПВО в Белгородской и Курской областях
Пять украинских дронов сбиты силами ПВО в Белгородской и Курской областях

Ранее в Курской области бойцы расчёта БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» полностью уничтожили ангары, в которых укрывались украинские боевики. За день до этого российский беспилотник зафиксировал передвижение техники и личного состава ВСУ.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров