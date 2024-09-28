В Курской области ВСУ уничтожили Глушковский краеведческий музей

Глушковский краеведческий музей в Курской области получил серьёзные повреждения после атаки ВСУ. Об этом сообщил и.о. министра культуры области Роберт Григорьян.

Вид разрушенного Глушковского краеведческого музея в Курской области. Видео © Telegram / Депутат Золотарев

«Музей разрушен, а здание получило серьезные повреждения. Но я уверен, что, как только позволит ситуация, мы сразу же приступим к ремонту здания и воссозданию экспозиции», — приводит слова чиновника РБК.

С его слов, ракета влетела в здание, вызвав разрушения и пожар. Позднее эту информацию подтвердил директор Курского областного краеведческого музея Олег Пушкарёв.

Вид разрушенного музея, от которого остались лишь стены, попал в видео, опубликованное депутатом Курской областной думы Алексеем Золотаревым. Глушковский краеведческий музей является объектом культурного наследия «Здание больницы Терещенко, кон. XIX в.».