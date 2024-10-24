«Нога вон схаванная уже»: Появилось видео с телами ВСУшников в селе под Курском
В Сети показали видео с телами бойцов ВСУ на улицах Ольговки в Курской области
В Сети появилось видео с телами украинских солдат на улицах села Ольговка в Курской области. Кадры публикует телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Кадры из курского села Ольговка. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
Автор ролика демонстрирует брошенную ВСУшниками бронетехнику на одной из улиц. Пройдя ещё несколько метров, российский военнослужащий обращает внимание на лежащие на обочине тела украинских бойцов. По всей видимости, у одного из них даже обглодана нога.
«Нога вон схаванная уже. <...> [Нечего] было приходить на нашу землю», — говорит за кадрам солдат.
По данным военкоров, Ольговка уже полностью освобождена от противника. Тем не менее в Минобороны пока не подтверждали эту информацию.
Кадр из видео Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны