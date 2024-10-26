ВСУ потеряли почти 27 тысяч солдат с начала вторжения в Курскую область

За время боевых действий в курском приграничье потери ВС Украины превысили 26 900 человек личного состава, кроме того, было уничтожено 177 танков. Об этом уведомили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 26 900 военнослужащих, 177 танков. <...> За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих <...> Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в докладе МО РФ.

Также российские войска уничтожили 14 единиц вражеской бронетехники. Среди них четыре БМП, в том числе одна шведская CV-90, 10 бронированных машин, две пусковые установки американских РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, три миномёта и шесть обычных авто.