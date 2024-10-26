Военнослужащий ВС РФ Александр раскрыл подлую тактику ВСУ в Курской области ради побега на Украину. Он заявил, что киевские военные специально жертвуют частью товарищей, чтобы основные силы смогли уйти во время российской атаки.

«Это подлая, но обычная для ВСУ тактика, особенно для их линейных бригад, где есть старый «костяк» и «бусифицированные» (простые обыватели без навыков бойца — Life.ru) мобилизованные. Их при наступлении нашей армии хохлы специально оставляют в окружении, чтобы основные силы могли уйти», — рассказал Александр в беседе с РИА «ФедералПресс».