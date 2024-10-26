Отчаявшиеся военные ВСУ проливают кровь товарищей ради побега из-под Курска на Украину
Боец ВС РФ: ВСУ бросают новичков на убой под Курском для отвода основных сил
Военнослужащий ВС РФ Александр раскрыл подлую тактику ВСУ в Курской области ради побега на Украину. Он заявил, что киевские военные специально жертвуют частью товарищей, чтобы основные силы смогли уйти во время российской атаки.
«Это подлая, но обычная для ВСУ тактика, особенно для их линейных бригад, где есть старый «костяк» и «бусифицированные» (простые обыватели без навыков бойца — Life.ru) мобилизованные. Их при наступлении нашей армии хохлы специально оставляют в окружении, чтобы основные силы могли уйти», — рассказал Александр в беседе с РИА «ФедералПресс».
По словам бойца, в основном «пушечным мясом» оказываются только что призванные новички. Их бросают на верную смерть, чтобы снизить темпы продвижения ВС РФ.
Напомним, на саммите БРИКС в Казани Владимир Путин рассказал, что порядка двух тысяч военных ВСУ находятся в окружении наших бойцов в Курской области. Он отметил, что предпринимаются попытки разблокировать это группировку извне, но российская армия приступила к уничтожению противника. Путин также добавил, что украинские командиры, оказавшихся в окружении в Курской области, расстреливают своих солдат за попытки сдаться в плен. В свою очередь главком ВСУ Александр Сырский опроверг слова нашего президента, сообщив о продолжении активных боевых действий в курском приграничье. Однако цифры, приведённые российским лидером на саммите БРИКС, говорят о другом — за последний месяц Вооружённые силы Украины лишились по Курском 26 тысяч человек.
Telegram / V_Zelenskiy_official