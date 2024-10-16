Сырский отчитался пред Лондоном о ситуации на фронте и попросил об ударах вглубь России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что созвонился с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином. В ходе беседы обсуждалась возможность ударов по военным объектам России «на стратегической глубине».

«Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации «плана победы», — написал главком ВСУ в телеграм-канале.