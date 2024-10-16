Сырский отчитался пред Лондоном о ситуации на фронте и попросил об ударах вглубь России
Сырский обсудил с Радакином возможность поражения российских военных объектов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Обложка © ТАСС/AP/Roman Chop
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что созвонился с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином. В ходе беседы обсуждалась возможность ударов по военным объектам России «на стратегической глубине».
«Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации «плана победы», — написал главком ВСУ в телеграм-канале.
Также Сырский отчитался перед Лондоном об обстановке на фронте.
А ранее новый генсек НАТО Марк Рютте анонсировал встречу с участием президента США Джо Байдена, на которой будет обсуждаться возможность снятия ограничений на удары Киева по российской территории. СМИ считают, что Байден может дать Киеву «зелёный свет» на удары вглубь России после выборов в США.