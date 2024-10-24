Путин раскрыл потери ВСУ на Курской земле

Президент России Владимир Путин рассказал, что за последний месяц Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились на Курском направлении 26 тысяч человек. Такие цифры были названы в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«В прошлом году в ходе так называемых контрнаступательных операций ВСУ Украина потеряла больше 16 тысяч человек. Сейчас в Курской области их потери — больше 26 тысяч, тоже санитарные и безвозвратные», — подчеркнул президент.