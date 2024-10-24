Путин раскрыл потери ВСУ на Курской земле
Путин заявил, что за месяц ВСУ потеряли на Курском направлении 26 тыс. человек
Президент России Владимир Путин рассказал, что за последний месяц Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились на Курском направлении 26 тысяч человек. Такие цифры были названы в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
«В прошлом году в ходе так называемых контрнаступательных операций ВСУ Украина потеряла больше 16 тысяч человек. Сейчас в Курской области их потери — больше 26 тысяч, тоже санитарные и безвозвратные», — подчеркнул президент.
Ранее, комментируя события в Курской области, Путин рассказал, что порядка двух тысяч военных ВСУ прямо сейчас находятся в окружении у наших бойцов. Он отметил, что предпринимаются попытки разблокировать это группировку извне, но российская армия приступила к уничтожению этой группировки.
Дмитрий Ягодкин/ТАСС