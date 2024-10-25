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Регион
25 октября, 17:49
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Путин вскрыл гнусную правду про «отцов-командиров» ВСУ в курском приграничье

Путин: Командиры ВСУ расстреливают своих при попытке сдачи в плен под Курском

Командиры подразделений Вооружённых сил Украины, оказавшихся в окружении в Курской области, расстреливают своих солдат за попытки сдаться в плен. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он отметил, что многие украинские военнослужащие были взяты в плен, однако наши парни обращаются с ними гуманно.

«По показаниям этих пленных управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника. Правда, «отцы-командиры», которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение», — сказал российский лидер.

Армия России предотвратила прорыв ВСУ через госграницу в Курской области
Армия России предотвратила прорыв ВСУ через госграницу в Курской области

Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области за ночь российские войска уничтожили более 40 бойцов ВСУ и захватили четверых в плен после неудачной попытки украинских сил атаковать позиции ВС РФ с помощью группировок «зэков». Противник провёл две контратаки: в районе посёлка Новоивановка с силами до взвода на двух БМП при поддержке танка и в Русской Конопельке на двух ББМ. Обе атаки были успешно отражены российскими войсками.

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Life.ru

Александра Мышляева
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