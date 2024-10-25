Путин вскрыл гнусную правду про «отцов-командиров» ВСУ в курском приграничье

Командиры подразделений Вооружённых сил Украины, оказавшихся в окружении в Курской области, расстреливают своих солдат за попытки сдаться в плен. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он отметил, что многие украинские военнослужащие были взяты в плен, однако наши парни обращаются с ними гуманно.

«По показаниям этих пленных управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника. Правда, «отцы-командиры», которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение», — сказал российский лидер.