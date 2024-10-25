В Курской области за прошедшую ночь российские войска ликвидировали свыше 40 бойцов ВСУ и четверых взяли в плен после неудачной попытки украинской стороны провести нападение на позиции ВС РФ силами бывших заключённых колоний строгого режима. Об этом пишет SHOT и приводит сводку последних событий под Курском.

Уничтожение противника силами ВС РФ под Курском. Видео © Telegram / SHOT

Враг провёл две контратаки: в районе посёлка Новоивановка силами до взвода на двух БМП с поддержкой танка и в Русской Конопельке численностью до 10 человек на двух ББМ. Обе контратаки были отражены российской стороной, в ходе боёв ВСУ потеряли на этом участке до 22 солдат, ББМ и танк.

Также в Глушковском районе враг предпринял новую попытку прорыва в направлении посёлка Новый Путь. Из района Павловки колонна ВСУ из танка и двух ББМ пересекла границу и обстреляла лесополосы у Нового Пути. Сейчас российские войска продолжают давить противника под Курском. Авиация РФ разносит оборонительные сооружения ВСУ, вражеские склады с боеприпасами и техникой НАТО.

Кроме того, под росссийские удары попадают украинские силы, маскирующиеся в лесах. Так, северо-западнее Нового Пути обнаружено 6 бойцов противника, уничтоженных в результате стрелкового боя. У курского села Погребки обнаружено до 10 военнослужащих Украины : семеро уничтожены, трое взяты в плен.

В лесополосе западнее Камышевки обнаружено 9 солдат противника: в стрелковом бою 4 уничтожены, 4 ранены, 1 взят в плен. На северо-восточной окраине Плёхова обнаружено 6 боевиков ВСУ, двое ликвидированы.