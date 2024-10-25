Путину доложили об окружении и «ослеплении» эшелона ВСУ под Курском

В Курской области украинские военнослужащие оказались в тотальном окружении без связи со своим командованием и возможностью координировать свои действия с другими подразделениями. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Ольге Скабеевой для телеканала «Россия 1».

«Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, стабильное управление войсками потеряно», — отметил глава государства.

По словам Путина, российские войска уже начали операцию по уничтожению противника. Президент напомнил, что за последний месяц ВСУ лишились около 26 тысяч бойцов в курском приграничье. Также он подчеркнул, что Армия России продолжает давить вражеские отряды и уверенно продвигается по всем участкам фронта.