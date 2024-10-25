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Регион
25 октября, 08:38
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Путину доложили об окружении и «ослеплении» эшелона ВСУ под Курском

Путин: ВСУ потеряли управление окружёнными отрядами в Курской области

В Курской области украинские военнослужащие оказались в тотальном окружении без связи со своим командованием и возможностью координировать свои действия с другими подразделениями. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Ольге Скабеевой для телеканала «Россия 1».

«Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, стабильное управление войсками потеряно», — отметил глава государства.

По словам Путина, российские войска уже начали операцию по уничтожению противника. Президент напомнил, что за последний месяц ВСУ лишились около 26 тысяч бойцов в курском приграничье. Также он подчеркнул, что Армия России продолжает давить вражеские отряды и уверенно продвигается по всем участкам фронта.

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Напомним, на саммите БРИКС в Казани Путин рассказал, что порядка двух тысяч военных ВСУ прямо сейчас находятся в окружении наших бойцов в Курской области. Он отметил, что предпринимаются попытки разблокировать это группировку извне, но российская армия приступила к уничтожению противника. Также Путин добавил, что в прошлом году ВСУ потеряли около 16 тысяч солдат во время так называемого контрнаступления, а сейчас потери украинской стороны под Курском уже достигли 26 тысяч бойцов.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
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