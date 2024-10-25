Главные новости СВО. ВСУ бегут из Селидова и Торецка, Армия России штурмует сразу три крупных города, 25 октября Командование ВСУ запрещает своим подразделениям отступать в ДНР и в Курской области, НАТО отказывает Украине — дайджест Life.ru 24 октября, 21:07 8307 8307 Боевые действия на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Донецкая Народная Республика, 25 октября

Внезапно и стремительно оборона ВСУ начала осыпаться по всему фронту. Самые громкие провалы у хунты в Донецкой Народной Республике. Российские войска прорвались к центру Селидова. Штурм длится пятые сутки. 433-й полк ВС РФ поднял на крышу флаг России и своё знамя в центре города.

Центральная часть города оставлена ВСУ без особых разрушений, отмечают в пабликах военкоры. Есть информация, что украинские штабы до сих пор не разрешают эвакуацию, поэтому противник отступает неорганизованно по Казацкой улице к единственно возможной трассе выхода на Даченское под огнём нашей артиллерии и дронов.

«Очередной шпагат выбора между потерей одновременно Курахова и Селидова — выбрали провалить только Селидово с отходом в Покровск и Мирноград», — комментирует автор телеграм-канала «Синяя Z Борода». По данным противника, мы контролируем «плюс-минус 85% города». Нелепая отмазка со стороны врага звучит так: «Генштаб не смог перебросить резервы в Селидово, так как все силы Сырский направил в Курскую область для удержания наступления Российской армии».

Похоже ситуация развивается в Торецке. Распространяются кадры жестоких боёв на улицах города, где огневые точки противника уничтожаются противотанковыми минами и гранатами. К юго-западу от населённого пункта российские войска пересекли реку Кривой Торец и закрепились в посёлке Щербиновка, население которого до начала военных действий насчитывало более 3,5 тысячи человек. Оперативное окружение Торецка даст результаты к началу ноября, полагают эксперты. Две трети города уже за нашими войсками, констатирует военный эксперт Борис Рожин.

Как сообщают «Два майора», на Кураховском направлении продолжаются действия наших войск по взятию этого важного узла обороны ВСУ. Позиции противника в городе под ударами ФАБ. Минобороны опубликовало кадры ударов авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации отряда БПЛА ВСУ в Курахове. Были уничтожены около 50 операторов и инструкторов, а также семь единиц вооружения и военной техники противника.

— Мы наблюдаем взлом обороны украинской армии в Донбассе: это линия Угледар – Курахово – Селидово – Покровск. Если судить по тому, что в городах Горняк и Селидово ВСУ уже выбиты из центральных кварталов, с этого участка фронта можно ждать добрых вестей, — комментирует освобождение восточной окраины Курахова нашими войсками военный эксперт Александр Хроленко.

Харьковская область, 24 октября

Боевые действия в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В Харьковской области Российская армия улучшает тактическое положение и позиции по переднему краю. Судя по официальным сообщениям МО РФ, формированиям ВСУ нанесено поражение в районах населённых пунктов Липцы, Волчанск и Охримовка. Противник потерял до 95 человек личного состав, уничтожено два склада с боеприпасами. В районе Купянска сейчас идёт разведка местности, выявляются новые позиции противника, пишет «Фронтовая птичка». Активно применяются ФАБ-1500 с УМПК.

Кадры уничтожения переправы через реку Оскол западнее Купянска-Узлового красноречиво продемонстрировали, как ВСУ лишились последних путей снабжения.

Курская область, 25 октября

— 2000 человек военных ВСУ блокировано в Курской области, Армия России приступила к ликвидации этой группировки, — заявил президент России Владимир Путин в Казани на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Зачистка курской группировки может завершиться до конца октября. За последний месяц на Курском направлении Украина потеряла 26 000 членов ВСУ.

По некоторой информации, в Курской области российские войска вышли к границе с Украиной и взяли село Дарьино. Стоит напомнить, что через него и соседнее село Николаево-Дарьино, а также Свердликово украинская армия заходила на территорию РФ в августе.

Как сообщает Минобороны России, в курском приграничье за сутки подразделения группировки «Север» отразили три контратаки противника в направлении населённых пунктов Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово. На границе (в Сумской области) оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ. За сутки потери противника составили до 280 военнослужащих, уничтожено девять единиц бронетехники, в том числе танк.

В НАТО Украину видеть не хотят

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Германии перечислять пособия украинских беженцев на счета правительства Зеленского. Фото © ТАСС / Zuma

Нехватку людских ресурсов на фронте признают и на Западе. Даже закрытые границы Украины и насильственная «бусификация» не могут решить проблему дефицита личного состава ВСУ. Своеобразную помощь на этом фоне решила оказать Польша. Глава МИД страны предложил Германии перечислять пособия украинских беженцев на счета правительства Зеленского.

— Нехорошо, что существует финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчинам воевать на фронте, а женщинам работать на Украину, — сказал Радослав Сикорский.

При этом в НАТО Украину видеть не хотят. Как пишет американское издание Politico, против вступления в альянс выступают два крупнейших сторонника Киева — США и Германия. Кроме того, не поддерживают вступление Незалежной Словакия, Венгрия, Испания, Бельгия и Словения. И вряд ли эти настроения в ближайшее время изменятся. Тем более что на саммите БРИКС президент Путин чётко дал понять, что Украину используют для создания критических угроз безопасности России, но расчёты тех, кто хочет нанести стратегическое поражение нашей стране, иллюзорны.

Зеленский повесит провалы на Сырского

Зеленский намерен повесить все провалы на главкома ВСУ Александра Сырского. Украинские ресурсы сообщают, что Зеленский недоволен главнокомандующим, который потерял контроль над ситуацией в Донбассе и не смог достичь результата в операции под Курском. Тактика командующего с городами-крепостями перестала действовать, если Бахмут Российская армия брала почти год, то сейчас ВС РФ необходим всего месяц.