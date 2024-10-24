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Регион
24 октября, 09:19
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Трёхтонный ФАБ красиво прилетел по Курахово, сгинуло 50 украинских дроноводов

Минобороны показало сброс бомбы ФАБ-3000 по операторам беспилотников ВСУ

Российские солдаты сбросили авиационную бомбу ФАБ-3000 на позиции временной дислокации отряда беспилотных подразделений ВСУ в Курахово. В результате удара было уничтожено около пятидесяти операторов и инструкторов, семь единиц вооружения и техники, сообщает Минобороны РФ.

Уничтожение отряда «Птахи Мадяра» ВСУ. Видео © Минобороны РФ

«Операторы БПЛА группировки войск «Южная» разведали место дислокации подразделения БПЛА ВСУ, после чего был нанесён точный удар», — сообщили в Минобороны.

Населённый пункт находится в 20 километрах от Угледара и входит в Покровский район, где находится важнейший транспортный узел.

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Недавно Life.ru показывал эксклюзивные кадры уничтожения переправы противника в Харьковской области. В этом направлении российские войска плодотворно отрезают подразделения киевского режима от путей снабжения.

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Минобороны РФ

Николай Рюмин
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