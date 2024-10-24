Life.ru публикует уничтожение ракетой Х-38 переправы ВСУ в Харьковской области
Российская армия лишает солдат киевского режима последних путей снабжения. Источник Life.ru показал видеозапись уничтожения переправы противника в Харьковской области.
Уничтожение переправы в Харьковской области. Видео © Источник Life.ru
Авиация Вооружённых сил РФ нанесла высокоточный удар ракетой класса «воздух-поверхность» Х-38.
Накануне профессионального праздника военнослужащие специального назначения соединения группировки войск «Днепр» взяли стратегически важную высоту на Ореховском направлении в Запорожской области. Несмотря на обстрел и появление вражеского БТР, позиция была захвачена.
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