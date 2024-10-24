Life.ru публикует уничтожение ракетой Х-38 переправы ВСУ в Харьковской области

В Курской области вывезли с полей трофейный бронеавтомобиль Kirpi ВСУ

В Курской области вывезли с полей трофейный бронеавтомобиль Kirpi ВСУ

Накануне профессионального праздника военнослужащие специального назначения соединения группировки войск «Днепр» взяли стратегически важную высоту на Ореховском направлении в Запорожской области. Несмотря на обстрел и появление вражеского БТР, позиция была захвачена.