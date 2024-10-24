Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 08:59

Life.ru публикует уничтожение ракетой Х-38 переправы ВСУ в Харьковской области

Российская армия лишает солдат киевского режима последних путей снабжения. Источник Life.ru показал видеозапись уничтожения переправы противника в Харьковской области.

Уничтожение переправы в Харьковской области. Видео © Источник Life.ru

Авиация Вооружённых сил РФ нанесла высокоточный удар ракетой класса «воздух-поверхность» Х-38.

В Курской области вывезли с полей трофейный бронеавтомобиль Kirpi ВСУ
В Курской области вывезли с полей трофейный бронеавтомобиль Kirpi ВСУ

Накануне профессионального праздника военнослужащие специального назначения соединения группировки войск «Днепр» взяли стратегически важную высоту на Ореховском направлении в Запорожской области. Несмотря на обстрел и появление вражеского БТР, позиция была захвачена.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar