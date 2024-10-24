Спецназ «Днепра» захватил важную высоту в Запорожской области

Военнослужащие специального назначения соединения группировки войск «Днепр» захватили стратегически важную высоту на Ореховском направлении в Запорожской области накануне своего профессионального праздника, приводят РИА «Новости» сообщение Минобороны РФ.

По информации министерства, задача заключалась в том, чтобы продвинуть колонну техники и отобрать господствующую высоту у противника. Российская группа спецназа вышла на задание впереди колонны, которую противник пытался обстрелять из артиллерийских установок.

«Попали под артиллерийский обстрел противника. Также выскочил на нас из «зелёнки» (Лесополосы — прим. Life.ru) БМП. БМП своими силами уничтожили, задачу выполнили», — заявил заместитель командира группы спецназа с позывным Большой.

Отмечается, что бойцы спецназа круглосуточно занимаются разведкой позиций противника на Ореховском направлении. Так, в одном из лесных участков они обнаружили окопы с личным составом ВСУ. После выявления цели дрон-камикадзе был поднят в воздух и точно поразил блиндаж противника.

Личности военнослужащих спецназа известны лишь сослуживцам и командирам, однако выполняемые ими задачи обеспечивают стратегическое преимущество на целых направлениях. Главной особенностью работы этих подразделений является высокая степень скрытности и автономности.