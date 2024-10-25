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25 октября, 04:23

Погода не помеха: Штурмовики Су-25 ударили по технике ВСУ в курском приграничье

Российские Су-25 нанесли удары по бронетехнике ВСУ в приграничье Курской области

Самолёты Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в Курской области, несмотря на неблагоприятные погодные условия, сообщили в Министерстве обороны России.

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили пуски ракет с малых высот, нанося удары по замаскированной бронетехнике и личному составу подразделений ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Погода, мягко говоря, так себе. <…> на предельно малых высотах под облаками выполнили полёт в район цели, нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. <…> Передовой авиационный наводчик доложил, что попали отлично», — отметил лётчик с позывным Игрок.

После удара экипажи выполнили манёвры для уклонения от ракет противника и вернулись на базу без потерь. После возвращения самолётов, специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание штурмовиков, подготовив их к новым вылетам.

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Не так давно, авиация ВС РФ ударила ФАБ-500 по временной базе ВСУ в Харьковской области. В результате было ликвидировано около 30 украинских военных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladislav Sinelnikov

Анатолий Цейко
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