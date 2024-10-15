Авиация России уничтожила три пункта подготовки террористов в Сирии

Российская авиация провела серию высокоточных атак на позиции террористов в Сирии с целью предотвратить возможные угрозы со стороны радикальных группировок, которые могут использовать беспилотники и реактивные системы залпового огня для атак на правительственные территории. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Игнасюк.

Он уточнил, что 13 октября ВКС России уничтожили два лагеря боевиков в провинции Дейр-эз-Зор. При этом «антитеррористическая коалиция» за аналогичный период нарушила правила воздушного пространства Сирии 12 раз. В числе нарушителей оказались истребители F-15, A-10 и F/A-18, которые три и два раза соответственно нарушили воздушные границы.