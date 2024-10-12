Российский Су-35 избежал столкновения с американским дроном MQ-9 Reaper в Сирии

Беспилотник MQ-9 Reaper коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским самолётом Су-35 в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщил капитан 1-го ранга, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике Олег Игнасюк.

«Над провинцией Хомс произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолётом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полёт вдоль южной границы Сирии. Российский лётчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — отметил Игнасюк.

Он добавил, что за прошедшие сутки самолёты коалиции шесть раз нарушили правила воздушного пространства Сирии и дважды нарушили протоколы деконфликтации.