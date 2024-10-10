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10 октября, 03:50

Израильские ВВС нанесли авиаудар по автомобильному заводу в Сирии

Министерство обороны Сирии сообщило об ударе со стороны израильских ВВС в ночь на 10 октября. Целью авиации ЦАХАЛ стал автомобилестроительный завод на территории промышленного города Хасия в провинции Хомс.

«Примерно в 01:00 (совпадает с мск. — Прим. Life.ru) израильский противник начал воздушную атаку, нацеливаясь на завод по сборке автомобилей в провинции Хомс и военному объекту», — сказано в заявлении.

По данным директора индустриального города Амера Халиля, в результате взрывов на предприятии возник пожар. По предварительной информации, никто не пострадал, а заводу нанесён лишь материальный ущерб.

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Двумя днями ранее массированному удару также подверглась сирийская столица. Одна из авиабомб упала на жилой дом в густонаселённом районе Дамаска. Жертвами атаки стали не менее семи гражданских.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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