Израильские ВВС нанесли авиаудар по автомобильному заводу в Сирии

Министерство обороны Сирии сообщило об ударе со стороны израильских ВВС в ночь на 10 октября. Целью авиации ЦАХАЛ стал автомобилестроительный завод на территории промышленного города Хасия в провинции Хомс.

«Примерно в 01:00 (совпадает с мск. — Прим. Life.ru) израильский противник начал воздушную атаку, нацеливаясь на завод по сборке автомобилей в провинции Хомс и военному объекту», — сказано в заявлении.

По данным директора индустриального города Амера Халиля, в результате взрывов на предприятии возник пожар. По предварительной информации, никто не пострадал, а заводу нанесён лишь материальный ущерб.