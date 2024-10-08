ВС Израиля нанесли удар по жилому дому в Дамаске, погибли минимум семь человек
Авиация Израиля ударила по жилому дому в квартале Мезза в сирийской столице, в результате атаки погибли не менее семи человек, сообщили в Минобороны Сирии.
Израиль ударил по жилому дому в Сирии. Видео © Telegram / اخبار جنگ ایران جنگ
«Сегодня примерно в 20:15 Израиль начал воздушную агрессию, выпустив три ракеты, нацеленных на одно из жилых и коммерческих зданий в густонаселенном районе Меззе в Дамаске, что привело к гибели семи мирных жителей, включая детей и женщин, и ранению ещё одиннадцати человек», — говорится в сообщении.
По данным арабских СМИ, атака пришлась на здание, находящееся менее чем в 1 км от посольства Ирана в Сирии. Сейчас в районе происшествия работают спасатели. По предварительным данным, целью атаки был генеральный секретарь «Палестинского исламского джихада», который погиб во время обстрела.
Ранее авиация Израиля ударила по складам с оружием и иным объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Кроме того, армия еврейского государства атаковала студию ливанского телеканала «Аль-Манар» в Бейруте. При этом здание было частично разрушено.
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