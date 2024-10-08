ВС Израиля нанесли удар по жилому дому в Дамаске, погибли минимум семь человек

Авиация Израиля ударила по жилому дому в квартале Мезза в сирийской столице, в результате атаки погибли не менее семи человек, сообщили в Минобороны Сирии.

Израиль ударил по жилому дому в Сирии. Видео © Telegram / اخبار جنگ ایران جنگ

«Сегодня примерно в 20:15 Израиль начал воздушную агрессию, выпустив три ракеты, нацеленных на одно из жилых и коммерческих зданий в густонаселенном районе Меззе в Дамаске, что привело к гибели семи мирных жителей, включая детей и женщин, и ранению ещё одиннадцати человек», — говорится в сообщении.