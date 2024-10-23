Российские ФАБ-500 сровняли с землёй временную базу ВСУ под Харьковом
SHOT: Авиация ВС РФ ударила ФАБ-500 по временной базе ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили временную базу ВСУ в Харьковской области. Удары наносились авиабомбами ФАБ-500, ликвидировано около 30 украинских военных, сообщает SHOT.
Российская авиация ровняет ФАБами временную базу украинских ВС у Богуславки. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, российская разведка обнаружила скопление ВСУ в районе Богуславки. В частности, там находились подразделения 217-й и 125-й бригад территориальной обороны Украины. В итоге в воздух подняли Су-34, который нанёс четыре удара по месту размещения украинских военных.
Ранее Life.ru сообщал о том, что ВС РФ ударили ОТРК «Искандер» по зданию ГБР Украины в подконтрольном Киеву Запорожье. Штаб бюро расследований находился в здании, которое ранее использовалось налоговой инспекцией. Местоположение ГБР держалось в тайне. Предварительно, атака унесла жизни 15 сотрудников ведомства, ещё десять человек было ранено, взрыв уничтожил более десяти автомобилей.