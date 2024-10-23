ВС РФ нанесли удар по штабу Государственного бюро расследований (ГБР) Украины в городе Запорожье, который контролируется киевским режимом. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Как следует из сообщения, российские войска нанесли удар из ракетного комплекса «Искандер» по штабу бюро, который находился на улице Оранжерейной в Запорожье. Штаб был тайно размещён в здании, ранее использовавшемся налоговой инспекцией, и его местоположение держалось в секрете.

По словам Рогова, структура ГБР была подчинена напрямую американцам и играла ключевую роль в координации деятельности ВСУ, СБУ, прокуратуры и местных властей под контролем Киева. В результате удара, по предварительным данным, погибло около 15 сотрудников, ещё десять человек получили ранения, также уничтожено более десяти автомобилей.

«Этот удар позволит в значительной степени снизить степень взаимодействия спецслужб Зеленского в городе и координацию их действий при проведении военных операций», — добавил Рогов.