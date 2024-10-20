База иностранных наёмников на подконтрольной Киеву территории Запорожской области уничтожена Вооружёнными силами России. В результате удара погибли более 20 боевиков, ещё около 60 человек отделались ранениями, утверждает николаевское подполье.

По словам координатора пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, пособники ВСУ оборудовали место дислокации на территории кинологического центра. Там наёмники занимались боевой подготовкой и распределением подразделений для ведения штурмовых действий.

«Там же, рядом с местом дислокации, находился небольшой склад боеприпасов. Взрыв был с детонацией», — написал подпольщик в телеграм-канале.