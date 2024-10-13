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13 октября, 08:15

На Украине начались стычки между солдатами ВСУ и иностранными наёмниками

Боец ВС РФ Бетон: Военные ВСУ конфликтуют с наёмниками из-за обеспечения

Украина поддерживает наёмников лучше, чем родных солдат ВСУ. Из-за этого киевские военные конфликтуют с иностранными бойцами, рассказал РИА «Новости» старший инструктор Ленинградского полка ВС России с позывным Бетон.

«Был случай, что нам украинский солдат даже сам рассказывал, что у них была стычка с наёмниками из Польши. Потому что им все гуманитаркой присылают, их одевают, а вот украинский солдат, он сидит без всего. Эти сидят в отдельном окопе, эти — в отдельном, у этих (наёмников, — Прим. Life.ru) всё есть, у этих (ВСУ. — Прим. Life.ru) ничего нет», — рассказал собеседник агентства.

Помимо низкого уровня обеспечения, у новобранцев ВСУ почти нет боевой подготовки. По словам старшего инструктора, парней мобилизовали одним днём и сразу отправили на фронт, а наёмники сначала прошли курс обучения, а только потом приехали на «третью линию обороны».

Фиксируется всё: Наёмники и западная техника на Украине находятся под прицелом подполья
Фиксируется всё: Наёмники и западная техника на Украине находятся под прицелом подполья

Ранее пленный украинский военнослужащий Анатолий Скикетский рассказал о необдуманных мобилизациях со стороны Украины. По словам мужчины, Киев набирает много новых бойцов в возрасте 58-59 лет. Несмотря на то, что люди «нормально ходить уже даже не могут» их всё равно отправляют на поле боя, как «мясо». При этом о состоянии здоровья мужчин никто не беспокоится и даже не думает.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Наталья Афонина
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