На Украине начались стычки между солдатами ВСУ и иностранными наёмниками
Боец ВС РФ Бетон: Военные ВСУ конфликтуют с наёмниками из-за обеспечения
Украина поддерживает наёмников лучше, чем родных солдат ВСУ. Из-за этого киевские военные конфликтуют с иностранными бойцами, рассказал РИА «Новости» старший инструктор Ленинградского полка ВС России с позывным Бетон.
«Был случай, что нам украинский солдат даже сам рассказывал, что у них была стычка с наёмниками из Польши. Потому что им все гуманитаркой присылают, их одевают, а вот украинский солдат, он сидит без всего. Эти сидят в отдельном окопе, эти — в отдельном, у этих (наёмников, — Прим. Life.ru) всё есть, у этих (ВСУ. — Прим. Life.ru) ничего нет», — рассказал собеседник агентства.
Помимо низкого уровня обеспечения, у новобранцев ВСУ почти нет боевой подготовки. По словам старшего инструктора, парней мобилизовали одним днём и сразу отправили на фронт, а наёмники сначала прошли курс обучения, а только потом приехали на «третью линию обороны».
Ранее пленный украинский военнослужащий Анатолий Скикетский рассказал о необдуманных мобилизациях со стороны Украины. По словам мужчины, Киев набирает много новых бойцов в возрасте 58-59 лет. Несмотря на то, что люди «нормально ходить уже даже не могут» их всё равно отправляют на поле боя, как «мясо». При этом о состоянии здоровья мужчин никто не беспокоится и даже не думает.
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