Украина поддерживает наёмников лучше, чем родных солдат ВСУ. Из-за этого киевские военные конфликтуют с иностранными бойцами, рассказал РИА «Новости» старший инструктор Ленинградского полка ВС России с позывным Бетон.

«Был случай, что нам украинский солдат даже сам рассказывал, что у них была стычка с наёмниками из Польши. Потому что им все гуманитаркой присылают, их одевают, а вот украинский солдат, он сидит без всего. Эти сидят в отдельном окопе, эти — в отдельном, у этих (наёмников, — Прим. Life.ru) всё есть, у этих (ВСУ. — Прим. Life.ru) ничего нет», — рассказал собеседник агентства.

Помимо низкого уровня обеспечения, у новобранцев ВСУ почти нет боевой подготовки. По словам старшего инструктора, парней мобилизовали одним днём и сразу отправили на фронт, а наёмники сначала прошли курс обучения, а только потом приехали на «третью линию обороны».