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12 октября, 16:59

«Ходить нормально не могут»: Пленный рассказал, как в ВСУ гребут всех подряд

Пленный солдат Скикетский: В ВСУ стали набирать много мужчин в возрасте 59 лет

Пленный солдат ВСУ Анатолий Скикетский. Обложка © Telegram / Минобороны России

Пленный солдат ВСУ Анатолий Скикетский. Обложка © Telegram / Минобороны России

В Вооружённые силы Украины (ВСУ) набирают много новых бойцов в возрасте 58-59 лет. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Анатолий Скикетский.

Пленный солдат ВСУ Анатолий Скикетский рассказал, что ВСУ набирают мужчина в возрасте 59 лет. Видео © Telegram / Минобороны России

«Они [военнослужащие ВСУ] к этому не привыкли. Попадали под топчаны и лежали. Сейчас набирают всех подряд — по 58-59 лет. Люди нормально ходить уже даже не могут, а их воевать [отправляют]», — пояснил пленный в беседе с Минобороны России.

Скикетский добавил, что командиры используют своих подопечных как «мясо». По его словам, многие военные после отпусков не возвращаются в места службы, они просто не хотят там находиться. Пленный боец отметил, что командиры могут им просто выдать автомат и отправить на передовую. По его словам, никто не знает, сможет ли вернуться домой.

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А ранее Life.ru рассказывал, что украинцы проходят медкомиссию в военкоматах на протяжении всего 15 минут. По словам пленного бойца ВСУ Ивана Золотарева, его отправили на фронт «прямо с улицы» — почти без подготовки.

Дарья Нарыкова
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