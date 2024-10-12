«Ходить нормально не могут»: Пленный рассказал, как в ВСУ гребут всех подряд
Пленный солдат Скикетский: В ВСУ стали набирать много мужчин в возрасте 59 лет
Пленный солдат ВСУ Анатолий Скикетский. Обложка © Telegram / Минобороны России
В Вооружённые силы Украины (ВСУ) набирают много новых бойцов в возрасте 58-59 лет. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Анатолий Скикетский.
Пленный солдат ВСУ Анатолий Скикетский рассказал, что ВСУ набирают мужчина в возрасте 59 лет. Видео © Telegram / Минобороны России
«Они [военнослужащие ВСУ] к этому не привыкли. Попадали под топчаны и лежали. Сейчас набирают всех подряд — по 58-59 лет. Люди нормально ходить уже даже не могут, а их воевать [отправляют]», — пояснил пленный в беседе с Минобороны России.
Скикетский добавил, что командиры используют своих подопечных как «мясо». По его словам, многие военные после отпусков не возвращаются в места службы, они просто не хотят там находиться. Пленный боец отметил, что командиры могут им просто выдать автомат и отправить на передовую. По его словам, никто не знает, сможет ли вернуться домой.
А ранее Life.ru рассказывал, что украинцы проходят медкомиссию в военкоматах на протяжении всего 15 минут. По словам пленного бойца ВСУ Ивана Золотарева, его отправили на фронт «прямо с улицы» — почти без подготовки.