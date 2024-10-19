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19 октября, 15:27

Минобороны: Экипажи вертолётов Ка-52М сорвали ротацию ВСУ под Курском

Экипажи вертолётов Ка-52М помешали ротации подразделений ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны России.

Экипажи ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи вертолётов Ка-52м армейской авиации в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что во время выполнения боевой задачи лётчики нашей армии нанесли удары ракетами по украинским военнослужащим и бронетехнике. Цели были успешно поражены, после чего экипажи вертолётов провели маневры на минимальной высоте, используя тепловые ловушки для защиты от вражеских ракет.

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Ранее Life.ru писал, что за всё время боёв под Курском было ликвидировано 24 740 киевских приспешников. Кроме этого подразделения группировки войск «Север» смогли нанести поражение ВСУ в районах 9 населённых пунктов в результате наступательных действий всего за сутки. Также наши парни отразили контратаку противника в районе Леонидово и ликвидировали за 24 часа 270 украинских солдат.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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