Минобороны: Экипажи вертолётов Ка-52М сорвали ротацию ВСУ под Курском

Экипажи вертолётов Ка-52М помешали ротации подразделений ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны России.

Экипажи ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи вертолётов Ка-52м армейской авиации в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что во время выполнения боевой задачи лётчики нашей армии нанесли удары ракетами по украинским военнослужащим и бронетехнике. Цели были успешно поражены, после чего экипажи вертолётов провели маневры на минимальной высоте, используя тепловые ловушки для защиты от вражеских ракет.