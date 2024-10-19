Минобороны: Экипажи вертолётов Ка-52М сорвали ротацию ВСУ под Курском
Экипажи вертолётов Ка-52М помешали ротации подразделений ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны России.
Экипажи ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России
«Экипажи вертолётов Ка-52м армейской авиации в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении военного ведомства.
Там отметили, что во время выполнения боевой задачи лётчики нашей армии нанесли удары ракетами по украинским военнослужащим и бронетехнике. Цели были успешно поражены, после чего экипажи вертолётов провели маневры на минимальной высоте, используя тепловые ловушки для защиты от вражеских ракет.
Ранее Life.ru писал, что за всё время боёв под Курском было ликвидировано 24 740 киевских приспешников. Кроме этого подразделения группировки войск «Север» смогли нанести поражение ВСУ в районах 9 населённых пунктов в результате наступательных действий всего за сутки. Также наши парни отразили контратаку противника в районе Леонидово и ликвидировали за 24 часа 270 украинских солдат.
Telegram / Минобороны России