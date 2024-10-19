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19 октября, 11:34

ВСУ потеряли 24 740 солдат с начала вторжения в Курскую область

Армия Украины потеряла 270 солдат за сутки в результате боевых действий в Курской области. Также бойцы ВС РФ смогли уничтожить 9 единиц бронетехники ВСУ, сообщает Минобороны России в ежедневной сводке. За всё время боёв под Курском было ликвидировано 24 740 киевских приспешников.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 человек, уничтожены 9 единиц бронетехники, в том числе три боевые машины пехоты, бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин, а также четыре орудия и три автомобиля», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого подразделения группировки войск «Север» смогли нанести поражение ВСУ в районах 9 населённых пунктов в результате наступательных действий. Также наши парни отразили контратаку противника в районе Леонидово.

Солдаты ВСУ массово сдаются в плен под Курском из-за отрезанных путей бегства на Украину
Солдаты ВСУ массово сдаются в плен под Курском из-за отрезанных путей бегства на Украину

Ранее Life.ru рассказывал, что бойцы ВС РФ освободили село Зоряное в ДНР. Южная группировка произвела успешные действия и смогла очистить территорию от противника. Информацию уже подтвердили в Министерстве обороны.

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Наталья Афонина
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