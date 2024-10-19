Армия Украины потеряла 270 солдат за сутки в результате боевых действий в Курской области. Также бойцы ВС РФ смогли уничтожить 9 единиц бронетехники ВСУ, сообщает Минобороны России в ежедневной сводке. За всё время боёв под Курском было ликвидировано 24 740 киевских приспешников.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 человек, уничтожены 9 единиц бронетехники, в том числе три боевые машины пехоты, бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин, а также четыре орудия и три автомобиля», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого подразделения группировки войск «Север» смогли нанести поражение ВСУ в районах 9 населённых пунктов в результате наступательных действий. Также наши парни отразили контратаку противника в районе Леонидово.