Российские солдаты прогнали ВСУ из населённого пункта Зоряное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.

Российские войска групповыми ударами разнесли аэродромы и лагеря наёмников на Украине

Российские войска групповыми ударами разнесли аэродромы и лагеря наёмников на Украине

Ранее российская армия освободила село Плёхово в Суджанском районе Курской области. Сейчас артиллерия ВС РФ работает по позициям украинских сил вторжения, расположенных в городе Суджа, откуда и началось нападение Украины на курское приграничье.