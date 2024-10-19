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19 октября, 09:32

Армия России освободила село Зоряное в ДНР

Российские солдаты прогнали ВСУ из населённого пункта Зоряное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.

«В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Зоряное ДНР», — рассказали представители ведомства.

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Ранее российская армия освободила село Плёхово в Суджанском районе Курской области. Сейчас артиллерия ВС РФ работает по позициям украинских сил вторжения, расположенных в городе Суджа, откуда и началось нападение Украины на курское приграничье.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Владимир Озеров
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