Армия России освободила село Зоряное в ДНР
Российские солдаты прогнали ВСУ из населённого пункта Зоряное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.
«В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Зоряное ДНР», — рассказали представители ведомства.
Ранее российская армия освободила село Плёхово в Суджанском районе Курской области. Сейчас артиллерия ВС РФ работает по позициям украинских сил вторжения, расположенных в городе Суджа, откуда и началось нападение Украины на курское приграничье.
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