Киевских военных предупредили, что отступить из Курской области не получится. По словам украинских командиров, все пути в Незалежную отрезаны, эвакуации не будет. Об этом рассказал сдавшийся в плен мобилизованный украинец Александр Чмиль.

«Командование сказало эвакуации не будет, пути отрезаны. Мы сразу же пошли в соседнюю деревню сдаваться в плен. Не били, накормили, дали воды и сигарет. Нормально относились и тут нормально относятся», — объяснил солдат ВСУ.

Украина также не снабжала своих бойцов боеприпасами и продовольствием. В конце концов парням приходилось пить воду из болота. Мобилизация для Александра была неожиданной, потому что он состоял на учёте в наркодиспансере, но на фронт его всё равно забрали. После этого мужчина оказался в Курской области. Сослуживцами Чмиля оказались мужчины старше 50 лет.