Солдаты ВСУ массово сдаются в плен под Курском из-за отрезанных путей бегства на Украину
Командиры ВСУ сообщили бойцам, что пути к отступлению в Курской области отрезаны
Киевских военных предупредили, что отступить из Курской области не получится. По словам украинских командиров, все пути в Незалежную отрезаны, эвакуации не будет. Об этом рассказал сдавшийся в плен мобилизованный украинец Александр Чмиль.
«Командование сказало эвакуации не будет, пути отрезаны. Мы сразу же пошли в соседнюю деревню сдаваться в плен. Не били, накормили, дали воды и сигарет. Нормально относились и тут нормально относятся», — объяснил солдат ВСУ.
Украина также не снабжала своих бойцов боеприпасами и продовольствием. В конце концов парням приходилось пить воду из болота. Мобилизация для Александра была неожиданной, потому что он состоял на учёте в наркодиспансере, но на фронт его всё равно забрали. После этого мужчина оказался в Курской области. Сослуживцами Чмиля оказались мужчины старше 50 лет.
Ранее между Россией и Украиной произошёл обмен пленными. Москва передала Киеву солдат по формуле 95 на 95. Сейчас наши парни находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывают всю необходимую помощь. В ближайшее время бойцы будут доставлены в Россию для прохождения дальнейшей реабилитации. В Минобороны добавили, что обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.
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