Россия и Украина обменялись телами погибших по формуле «89 на 501»

Россия получила тела 89 павших в ходе Специальной военной операции солдат, рассказал председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Телеграм-канале. Это в беседе с РБК подтвердил и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

О прошлом обмене пленными сообщалось в августе. Тогда Москва и Украина обменялись телами погибших военных. Россия получила 38 тел, погибших в ходе Специальной военной операции солдат ВС РФ, а Киев – 250 военных ВСУ. А 14 сентября Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, которые были захвачены в плен во время вторжения ВСУ в Курскую область, и передала Киеву столько же солдат.