Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 12:57
10588

Россия и Украина обменялись телами погибших по формуле «89 на 501»

Москва и Киев провели очередной обмен телами погибших в ходе боевых действий военных. Украинский координационный штаб сообщил, что им передали тела 501 убитого бойца ВСУ.

Россия получила тела 89 павших в ходе Специальной военной операции солдат, рассказал председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Телеграм-канале. Это в беседе с РБК подтвердил и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

О прошлом обмене пленными сообщалось в августе. Тогда Москва и Украина обменялись телами погибших военных. Россия получила 38 тел, погибших в ходе Специальной военной операции солдат ВС РФ, а Киев – 250 военных ВСУ. А 14 сентября Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, которые были захвачены в плен во время вторжения ВСУ в Курскую область, и передала Киеву столько же солдат.

Сдавшиеся под Курском разведчики ВСУ предпочли русский плен возвращению на Украину
Сдавшиеся под Курском разведчики ВСУ предпочли русский плен возвращению на Украину
Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров