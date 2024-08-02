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2 августа, 11:56
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Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле "38 на 250"

Москва и Украина обменялись телами погибших военных. Россия получила 38 тел, погибших в ходе Специальной военной операции солдат ВС РФ, а Киев – 250 военных ВСУ. Об этом сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

"Обмен проходит силами Министерства обороны РФ. 250 тел отдали, 38 вернули", — отметил Саралиев в беседе с РБК.

В украинском Координационном штабе подтвердили обмен, отметив прибытие в страну тел из присоединённых к РФ территорий. Там также подчеркнули, что сначала тела отправят на экспертизу, а затем передадут родственникам для похорон.

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А вот с возвращением пленных Киев пока не спешит. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 430 пленных украинских военных, готовых вернуться домой по обмену. Она обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой оказать содействие в активизации обменных процессов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Александра Мышляева
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