Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле "38 на 250"

Москва и Украина обменялись телами погибших военных. Россия получила 38 тел, погибших в ходе Специальной военной операции солдат ВС РФ, а Киев – 250 военных ВСУ. Об этом сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

"Обмен проходит силами Министерства обороны РФ. 250 тел отдали, 38 вернули", — отметил Саралиев в беседе с РБК.

В украинском Координационном штабе подтвердили обмен, отметив прибытие в страну тел из присоединённых к РФ территорий. Там также подчеркнули, что сначала тела отправят на экспертизу, а затем передадут родственникам для похорон.