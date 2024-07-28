"Помнят ли ещё о нас?": Морпехи с "Азовстали" обратились к Зеленскому спустя 2 года в плену

Украинские морпехи с "Азовстали" уже более двух лет провели в российском плену. Они решили обратиться к офису Владимира Зеленского, чтобы узнать, когда руководство киевского режима планирует включить их в списки для обмена. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Почему так случается, что мы сидим здесь — вот уже 27-й месяц заканчивается — мы сидим здесь и наблюдаем, как идут какие-то переговоры и кого-то меняют? Меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть полгода", — возмутился старший лейтенант Алексей Собчук.

С его слов, командование ВСУ, не предоставив боеприпасов и еды, сделало сдачу в плен единственным вариантом выжить для бойцов. Сам он сдался российским войскам 13 апреля 2022 года на заводе "Азовмаш", после чего украинская сторона обещала, что скоро они будут возвращены домой.

"Дочерям было 8 лет и 8 месяцев (на момент начала СВО. — Прим. Life.ru). На данный момент старшей 11-й год идёт, младшей идёт четвёртый. Хотел бы задать вопрос (Зеленскому. — Прим. Life.ru): когда я увижу своих дочерей?" — вопрошает старший сержант Борис Крутенок.