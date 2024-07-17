95 российских военных вернулись на родину из украинского плена

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле "95 на 95", сообщили в Минобороны РФ. Освобождённых военных ВС РФ доставят в Москву на лечение и реабилитацию.

"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

Посредниками обменного процесса стали Объединённые Арабские Эмираты.