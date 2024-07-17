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17 июля, 11:38

95 российских военных вернулись на родину из украинского плена

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле "95 на 95", сообщили в Минобороны РФ. Освобождённых военных ВС РФ доставят в Москву на лечение и реабилитацию.

"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

Посредниками обменного процесса стали Объединённые Арабские Эмираты.

"Я в России": Минобороны показало видео возвращения российских бойцов из плена
"Я в России": Минобороны показало видео возвращения российских бойцов из плена

Напомним, что предыдущий обмен пленными с Украиной 90 на 90 состоялся 25 июня. Тогда в качестве гуманитарного посредника тоже выступили ОАЭ.

Александра Вишнякова
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