95 российских военных вернулись на родину из украинского плена
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле "95 на 95", сообщили в Минобороны РФ. Освобождённых военных ВС РФ доставят в Москву на лечение и реабилитацию.
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.
Посредниками обменного процесса стали Объединённые Арабские Эмираты.
Напомним, что предыдущий обмен пленными с Украиной 90 на 90 состоялся 25 июня. Тогда в качестве гуманитарного посредника тоже выступили ОАЭ.