Брошенные командованием бойцы ВСУ выживали на воде из болота под Курском
Пленный боец ВСУ: Мы пили из болота под Курском из-за проблем с продовольствием
Пленный военнослужащий украинской армии Александр Чмиль во время допроса рассказал, как солдатам ВСУ приходилось под Курском «наслаждаться» природной водой из болота, поскольку поставки продовольствия отсутствовали. Об этом сообщает Минобороны России.
«Мое мнение, что это (вторжение в Курскую область. — Прим. Life.ru) бессмысленно и не нужно было. Логистики не было, поставки провианта тоже не было, мы пили воду из болота, кипятили, добавляли таблетки», – поделился украинец.
Он добавил, что на фронт его забрали, несмотря на то, что он числился на учёте в наркодиспансере.
Ранее российские войска освободили село Плёхово в Суджанском районе Курской области. ВС РФ всё ближе подбираются к городу Судже, откуда и началось вторжение ВСУ на российскую территорию. Сейчас украинские солдаты в спешке выстраивают там бетонные укрепления.
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