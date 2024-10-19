Брошенные командованием бойцы ВСУ выживали на воде из болота под Курском

Пленный военнослужащий украинской армии Александр Чмиль во время допроса рассказал, как солдатам ВСУ приходилось под Курском «наслаждаться» природной водой из болота, поскольку поставки продовольствия отсутствовали. Об этом сообщает Минобороны России.

«Мое мнение, что это (вторжение в Курскую область. — Прим. Life.ru) бессмысленно и не нужно было. Логистики не было, поставки провианта тоже не было, мы пили воду из болота, кипятили, добавляли таблетки», – поделился украинец.

Он добавил, что на фронт его забрали, несмотря на то, что он числился на учёте в наркодиспансере.