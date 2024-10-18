Сотни бродячих хрюшек разбежались с ферм в Курской области

Большое количество свиней сбежали с ферм в приграничных районах Курской области. Очевидцы, которые проезжали в автомобиле в этот момент, засняли бегающих вдоль дороги животных, кадрами поделился местный портал 46ТВ.

Сотни свиней сбежали с ферм в Курской области. Видео © Telegram / 46 ТВ

«Ты погляди, что творится!», — изумлённо отреагировали очевидцы из авто.

По информации издания, видео было снято в Кореневском районе. Сотни маленьких и больших хрюшек бегали вдоль дороги и мешали движению автомобиля. Один из очевидцев отметил, что животные «перерыли обочину».

Авторы видео предположили, что такое количество свиней в одном месте может быть связано с кукурузным полем. По их словам, они могли найти там еду. Кроме того, некоторые из свиней были мёртвые. Возможно, хрюшки погибли от обстрелов украинских войск или их сбили машины.