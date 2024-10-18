Сотни бродячих хрюшек разбежались с ферм в Курской области
В Курской области заметили сотни бродячих свиней, разбежавшихся с ферм
Свиньи в Курской области. Обложка © Telegram / 46 ТВ
Большое количество свиней сбежали с ферм в приграничных районах Курской области. Очевидцы, которые проезжали в автомобиле в этот момент, засняли бегающих вдоль дороги животных, кадрами поделился местный портал 46ТВ.
Сотни свиней сбежали с ферм в Курской области. Видео © Telegram / 46 ТВ
«Ты погляди, что творится!», — изумлённо отреагировали очевидцы из авто.
По информации издания, видео было снято в Кореневском районе. Сотни маленьких и больших хрюшек бегали вдоль дороги и мешали движению автомобиля. Один из очевидцев отметил, что животные «перерыли обочину».
Авторы видео предположили, что такое количество свиней в одном месте может быть связано с кукурузным полем. По их словам, они могли найти там еду. Кроме того, некоторые из свиней были мёртвые. Возможно, хрюшки погибли от обстрелов украинских войск или их сбили машины.
Тем временем ВСУ в указанном районе курского приграничья успели угнать всю сельскохозяйственную технику. Life.ru писал, что Кореневский район был полностью разграблен украинскими войсками.