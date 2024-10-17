Засуха в Курской области привела к режиму ЧС

Режим ЧС в агропромышленном комплексе ввели на территории Курской области из-за засухи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

В ведомстве разъяснили, что соответствующая мера была введена в связи с погодными условиями в виде атмосферной и почвенной засухи. В связи с действием режима ЧС агропромышленным предприятиям региона полагается компенсация ущерба. В частности, они смогут получить необходимые документы для обращения за страховыми выплатами.