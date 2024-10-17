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17 октября, 10:02

Засуха в Курской области привела к режиму ЧС

Режим ЧС в агропромышленном комплексе ввели на территории Курской области

Режим ЧС в агропромышленном комплексе ввели на территории Курской области из-за засухи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

В ведомстве разъяснили, что соответствующая мера была введена в связи с погодными условиями в виде атмосферной и почвенной засухи. В связи с действием режима ЧС агропромышленным предприятиям региона полагается компенсация ущерба. В частности, они смогут получить необходимые документы для обращения за страховыми выплатами.

Власти Калмыкии ввели режим чрезвычайной ситуации
Власти Калмыкии ввели режим чрезвычайной ситуации

А ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут предложила россиянам молиться Илье Пророку, чтобы спасти урожай. Она отметила, что планируется засеять 20 миллионов гектаров, как и в прошлом году. Но в некоторых регионах страны посевная кампания идёт с трудностями.

Обложка ©

Freepik / Oleksandr Ryzhkov

Наталья Демьянова
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