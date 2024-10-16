Власти Калмыкии ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения введён в Калмыкии. Причиной тому послужила засуха на территории ряда муниципальных образований. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Бату Хасиков.

Чиновник пояснил, что на территории 9-ти районных муниципальных образований была установлена почвенная засуха. В этой связи было принято решение о введении режима ЧС.

«Получаю обращения от наших фермеров о сложностях в подготовке к зимовке и заготовке кормов. В связи с этим принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации регионального уровня», — пояснил чиновник.