Власти Калмыкии ввели режим чрезвычайной ситуации
В Калмыкии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения введён в Калмыкии. Причиной тому послужила засуха на территории ряда муниципальных образований. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Бату Хасиков.
Чиновник пояснил, что на территории 9-ти районных муниципальных образований была установлена почвенная засуха. В этой связи было принято решение о введении режима ЧС.
«Получаю обращения от наших фермеров о сложностях в подготовке к зимовке и заготовке кормов. В связи с этим принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации регионального уровня», — пояснил чиновник.
О засухе в российских регионах ранее упоминала министр сельского хозяйства страны Оксана Лут. Она пояснила, что из-за недостатка дождей в некоторых регионах России сев озимых проходит тяжело.
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