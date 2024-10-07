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7 октября, 20:24

Министр сельского хозяйства России призвала молиться Илье Пророку ради урожая

Глава Минсельхоза Лут посетовала на сухую почву для озимых из-за дефицита дождей

Из-за недостатка дождей в некоторых регионах России сев озимых проходит тяжело. Об этом заявила министр сельского хозяйства страны Оксана Лут. Она отметила, что планируется засеять 20 млн гектаров, как и в прошлом году. Но в некоторых регионах страны посевная кампания идёт с трудностями.

Всему виной осадки, которых в некоторых регионах не было с весны, поэтому приходится «сеять в песок», добавила Лут. Она призвала идти в церковь и молиться Илье Пророку, который по преданию является повелителем грома.

«Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье Пророку за то, чтобы пошёл дождь. Всех призываю», — сказала Лут на международном форуме «Биопром» в Геленджике.

Министр отметила, что в 2024 году в России происходили различные природные катастрофы, которые могут оказать влияние на урожай и сельское хозяйство в целом: весенние заморозки, песчаные бури, нашествия саранчи, засуха в некоторых регионах, а также серьёзные наводнения.

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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в текущем году в России выполнено большинство показателей важных сельскохозяйственных продуктов. По его словам, наша страна смогла достичь максимума в таких важных продуктах как мясо, рыба, растительное масло, сахар и зерно.

Обложка ©

ТАСС / Сандурская Софья

Александра Мышляева
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