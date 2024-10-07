Министр сельского хозяйства России призвала молиться Илье Пророку ради урожая
Глава Минсельхоза Лут посетовала на сухую почву для озимых из-за дефицита дождей
Из-за недостатка дождей в некоторых регионах России сев озимых проходит тяжело. Об этом заявила министр сельского хозяйства страны Оксана Лут. Она отметила, что планируется засеять 20 млн гектаров, как и в прошлом году. Но в некоторых регионах страны посевная кампания идёт с трудностями.
Всему виной осадки, которых в некоторых регионах не было с весны, поэтому приходится «сеять в песок», добавила Лут. Она призвала идти в церковь и молиться Илье Пророку, который по преданию является повелителем грома.
«Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье Пророку за то, чтобы пошёл дождь. Всех призываю», — сказала Лут на международном форуме «Биопром» в Геленджике.
Министр отметила, что в 2024 году в России происходили различные природные катастрофы, которые могут оказать влияние на урожай и сельское хозяйство в целом: весенние заморозки, песчаные бури, нашествия саранчи, засуха в некоторых регионах, а также серьёзные наводнения.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в текущем году в России выполнено большинство показателей важных сельскохозяйственных продуктов. По его словам, наша страна смогла достичь максимума в таких важных продуктах как мясо, рыба, растительное масло, сахар и зерно.
ТАСС / Сандурская Софья